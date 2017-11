OnePlus 5T запазва аудио порта, защото безжичният звук още не е на ниво

Следващият телефон на OnePlus ще бъде OnePlus 5T и поне една негова характеристика е потвърдена. В свой пост на официалния форум на компанията, нейният изпълнителен директор Пийт Лау обяви, че стандартният 3.5-милиметров аудио жак ще бъде неразделна част от дизайна на модела.

И това е плод на съвсем премислено решение на компанията.

При избора си, OnePlus се е ръководила от две неща. Най-напред, безжичното аудио чисто и просто не е с достатъчно добро качество, особено ако ползвате по-евтини слушалки. Второ, потребителите заслужават свобода и не е нужно да бъдат обременени с адаптери и преходници.

“Това е един от случаите, когато не сме съгласни с това какво значи да проявяваш дързост в дизайна. Безжичните слушалки все още не могат да осигурят същото качество на звука. Не си заслужаваше да отнемаме на потребителите ни свободата да ползват любимите си слушалки и аксесоари”, посочва Лау.

И така, това е положението – OnePlus 5T е реален, очевидно ще се появи съвсем скоро и изображението към новината е неговият пръв официален рендър. Компанията дори го пусна с шеговитото описание This is the OnePlus 5T render no doubt about that.png