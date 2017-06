Xiaomi е един от лидерите на индийския пазар за смартфони, което се дължи предимно на отличното съотношение между цена и качество.

Ръководителят на индийския отдел на Xiaomi Ману Кумар Джайн се похвали, че за един месец в страната са продадени над един милион смартфона Redmi 4. Той благодари на клиентите за обичта и поддръжката продукцията на Xiaomi. (#Redmi4: 1+ Mn units within 1st month. Thank you all for your love & support). В Индия продажбите на смартфона Redmi 4 стартираха в средата на месец май.

В Индия се предлагат два различни модела на Xiaomi Redmi 4: това са версии с 2 GB оперативна памет и 16 GB флаш-диск или 3 GB RAM и 32 GB вградена памет. А неотдавна започнаха продажбите и на нова версия с 4 GB оперативна памет и 64 GB флаш-диск. Всички модели се базират на системата-върху-чипа Snapdragon 435 с осем 64-битови ARM Cortex A53 процесорни ядра с тактова честота до 1,4 GHz и интегрирания графичен ускорител Qualcomm Adreno 505. Захранването се осъществява чрез акумулаторна батерия с капацитет 4100 mAh, което е особено привлекателно като се има предвид ниската цена на устройството.

За периода февруари-март тази година само за 45 дни бяха продадени 1 милиона екземпляра Redmi Note 4.