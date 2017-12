Наскоро се състоя доста неочаквания анонс на графичната карта Nvidia Titan V, базирана на микроархитектурата Volta.

Новата видеокарта е предназначена предимно за професионално ползване и вече може да бъде закупена от официалния сайт на Nvidia при цена почти $3000. Някои хора вече получиха собствени екземпляри и побързаха да споделят тестовете на мощната графична карта.

Да си припомним, че Nvidia Titan V към днешен ден се счита за най-мощната графична карта, базирана на чипа GV100 с 5120 CUDA ядра, оборудвана с 12 GB многослойна HBM2 памет с 3072-битова шина, осигуряваща пропускателна способност 653 GB/s. Честотата на процесора варира от 1200 до 1455 MHz.

В бенчмарка 3DMark Fire Strike 1.1 новата видеокарта постига 32744 точки, които в boost режим се качват до почти 36000. За сравнение, Titan Xp при номинална честота в същия тест достига около 28000 точки, а GeForce GTX 1080 Ti – около 28300.

Режимът 8 K Optimized в тестовете Unigine Superposition демонстрира впечатляващите 5222 точки. Но по-интересен е режимът 1080p Extreme, при който точките са вече 9431 при щатна честота и 9961 при увеличение честотата на GPU до 2032 MHz.

Един от късметлиите с новата Titan V публикува тестовете в игрите Gears of War 4, Ashes of the Singularity и Rise of the Tomb Raider. При тези тестове реалната честота на графичния процесор на видеокартата Nvidia Titan V е била 1,8-1,9 GHz.