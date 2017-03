Nvidia обеща нов драйвер с подобрена поддръжка на DirectX 12 в игрите. Обещани бяха средно повишаване на производителността с 16% и до 33% в Rise of the Tomb Raider.

Драйверът GeForce 378.78 излезе съвсем наскоро и популярният уеб-портал Guru3D веднага побърза да направи сравнение на производителността на осем игри с поддръжката на DirectX 12 със стари и с новия драйвер.

Nvidia така и не обясни по-подробно как могат да бъдат постигнати тези 16% по-висока производителност. Специалистите на Guru3D тестваха на компютърна система с видеокарта GTX 1080 и осемядрения процесор 5960X с тактова честота 4,3 GHz при резолюция 2560х1440 пиксела.

Единствената по-голяма разлика бе наблюдавана в Hitman (13%). Малък ръст на производителността в рамките на 3-4% бе наблюдавана при Ashes of the Singularity и The Division. А в играта Rise of the Tomb Raider, за която бяха обещани 33%, резултатите са в границите на грешката – около 1 fps.

В 3DMark Time Spy, използващ DirectX 12, разликата в резултатите едва превишава грешката при измерването.

Започнаха да се появяват и най-различни отзиви от страна на геймърите и потребителите, които споделят, че не няма ръст в производителността. Може би обещаното ускорение важи за по-специфичен хардуер.