Dancop направи пет рекорда по овърклок, използвайки процесорите Kaby Lake

Изключително продуктивен днешният ден се оказа за германския овърклокър Даниел „Dancop“ Шира. Той оглави овърклокърска класация в цели пет дисциплини, демонстрирайки абсолютен рекорд.
Също трябва да се има в предвид, че в своите сесии любителя е използвал различни модели графични карти (GTX Titan X Pascal и GTX 1080) и процесори (Core i7-7700K и Core i3-7350K). Постиженията са регистрирани в категориите 3DMark03, Unigine Heaven-Xtreme Preset, XTU и SuperPi-1M.
3DMark03 (1х GPU) – 351557 точки (абсолютен рекорд)
- CPU: Core i7-7700K (LN2)@6940,4 MHz;
- MB: ASUS ROG Maximus IX Apex (Z270);
- RAM: G.Skill TridentZ DDR4@4156 МГц (12-11-11-28);
- Video: GeForce GTX Titan X Pascal (LN2)@2417/12008 MHz
Unigine Heaven-Xtreme Preset (2х GPU) – 11187,77 точки (абсолютен рекорд)
- CPU: Core i7-7700K (LN2)@6947,2 MHz;
- MB: ASUS ROG Maximus IX Apex (Z270);
- RAM: G.Skill TridentZ DDR4@4162 МГц (12-11-11-28);
- Video: GeForce GTX GTX 1080 (Air)@2100/11008 MHz.
XTU (4х CPU) – 2301 точки
- CPU: Core i7-7700K (LN2)@6677,35 MHz;
- MB: ASUS ROG Maximus IX Apex (Z270);
- RAM: G.Skill TridentZ DDR4@4180 МГц (12-11-11-28);
- Video: GeForce GTX GTX 1080 (Air)@1607/10000 MHz.
XTU (2х CPU) – 1207 точки
- CPU: Core i3-7350K (LN2)@6599,97 MHz;
- MB: ASUS ROG Maximus IX Apex (Z270);
- RAM: G.Skill TridentZ DDR4@4202 МГц (12-11-11-28);
- Video: GeForce GTX GTX 1080 (Air)@1607/10000 MHz.
SuperPi-1M – 4 секунды 937 мс (абсолютен рекорд)
- CPU: Core i7-7700K (LN2)@7201,73 MHz;
- MB: ASUS ROG Maximus IX Apex (Z270);
- RAM: G.Skill TridentZ DDR4@4002 MHz (12-11-11-28).