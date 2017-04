Ако видите емулатор за Nintendo Switch, не го сваляйте

Популярността на Nintendo Switch се основава на базата на една-единствена игра, която има версия и за предната конзола на компанията, но фактът е факт – много хора търсят системата. Някои нямат проблем да платят за нея, докато други предпочитат лесния начин и са готови да тръгнат по пътя на емулацията.

Само дето този път няма да ги доведе до нищо добро.

Емулатор за Nintendo Switch няма. Аз го знам, вие го знаете, но учудващо висок брой наивни потребители не го знаят. Всичко, което срещнете в интернет, с претенцията, че ще ви позволи да играете Zelda: Breath of the Wild или някоя друга Switch игра на компютъра, е измама. Тя може да ви накара да инсталирате опасна програма, да платите излишни пари или да попълните безсмислена анкета.

И ако ви звучи прекалено нелепо, че някой може да се хване на това, не прибързвайте. Лично Федералната комисия по търговия на САЩ излезе със специално предупреждение да се избягват всякакви измами, свързани с емулатор за Nintendo Switch. Регулаторът дори пусна и няколко предложения за поведение; особено четвъртото е направо сладко:

Don’t download anything that says it’s a Nintendo Switch emulator.

Don’t complete a survey to get an “unlock code.” That’s a red flag for a scam.

Keep your security software current. Set it to update automatically. Installing unknown programs can lead to malware.

Play Nintendo Switch at your friend’s house until you’re able to buy the real one yourself.

Но шегата настрана, бъдете внимателни и не кликвайте върху нищо, което ви обещава пряк път до каталога на Nintendo Switch.