Българска следа беляза мащабен скандал в режима FIFA Ultimate Team на новата FIFA 18, където играчи от цял свят мерят сили в професионални мачове.

Някои от най-големите имена в тази област са обвинени, че умишлено излизат от играта, прекъсвайки интернет връзката, за да избегнат загуба.

Именно нашенецът Красимир Иванов бе в основата на скандала, когато той бе обвинен за подобно поведение. Обикновено, при излизане преди края на срещата, FIFA 18 отчита служебна загуба 3-0, но проблем в сървърите на ЕА явно не отчита това, когато геймър върже конзолата си към интернет през мобилен телефон и после прекъсне връзката през телефона.

Геймър с прякор Lenny21LFC подаде сигнала, споделяйки видео, което показва как Иванов прекъсва връзката, но запазва постижението си от 39 победи и 1 загуба. Друг играч с прякор SaLz0r също е записал видео, от което личи как Иванов излиза от игра при резултат 0-3.

От своя страна, Краси Иванов отрича да ползва 4G връзка.

Last tweet regarding the current situation. True fans – thanks for the support, haters – I’m sorry that my life is more interesting than yours. Krasi is the biggest cheater in the world 😘 He became a European champion, by cheating 🤫 pic.twitter.com/By2RtIV90r

— Krasimir Ivanov (@WWkrasi) December 5, 2017