Дузина известни гейм поредици празнуват годишнини през 2017 г.

Може ли да повярвате, че тази година Assassin’s Creed навършва десет години? Историческото екшън приключение на Ubisoft действително вече е от толкова дълго на пазара, а това далеч не е единствената игра, която празнува юбилей през новата година.

Оригиналната Assassin’s Creed ще чукне кръглата годишнина на 5 декември. Също на 10 години става и модерната класика Uncharted. През ноември пък Wii U щеше да стане на пет години, но Nintendo не ѝ го позволи, защото спря производството и подготви пускането на Switch.

Четири легендарни конзолни поредици пък ще празнуват 30-тата си годишнина – това са Metal Gear, Final Fantasy, Mega Man и Phantasy Star. Street Fighter също ще духне 30 свещички тази година. Ролевата Shin Megami Tensei излиза за пръв път през октомври 1992 г. за SNES, така че тази година поредицата става на 25 години. Емблематичният рейсър Gran Turismo пък отбелязва 20-тата си годишнина, което също е страхотно постижение.

Kingdom Hearts дебютира на 28 март 2002 г. за PlayStation 2, следователно кръстоската между героите на Disney и на Square отбелязва 15 години за конзолите на Sony и Nintendo.

Ето и още годишнини:

30th Anniversary

After Burner – First released for arcades on July 17, 1987

Final Fantasy – First released for NES on December 18, 1987

Mega Man – First released for NES on December 17, 1987

PC Engine – First released on October 30, 1987

R-Type – First released for arcades on July 1, 1987

Ys I: Ancient Ys Vanished – First released for NEC PC-8801 on June 21, 1987

25th Anniversary

Kirby’s Dream Land – First released for Game Boy on April 27, 1992

Otogirisou – First released for SNES on March 7, 1992

20th Anniversary

Atelier Marie: The Alchemist of Salburg – First released for PlayStation on May 23, 1997

Armored Core – First released for PlayStation on July 10, 1997

Bushido Blade – First released for PlayStation on March 14, 1997

Einhander – First released for PlayStation on November 20, 1997

Grandia – First released for Sega Saturn on December 18, 1997

GoldenEye 007 – First released for Nintendo 64 on August 25, 1997

Sangoku Musou – First released for PlayStation on February 28, 1997

Tobal 2 – First released for PlayStation on April 25, 1997

15th Anniversary

Disaster Report – First released for PlayStation 2 on April 25, 2002

Xenosaga Episode I – First released for PlayStation 2 on February 28, 2002

10th Anniversary

Dynasty Warriors: Gundam – First released for PlayStation 3, Xbox 360, and PlayStation 2 on March 1, 2007

Etrian Odyssey – First released for DS on January 18, 2007

Odin’s Sphere – First released for PlayStation 2 on May 17, 2007

Wii Fit – First released for Wii on December 1, 2007

The World Ends with You – First released for DS on July 26, 2007