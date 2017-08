Новата класация на сп. Edge за 100-те най-добри игри провокира геймърите

Edge, едно от най-известните геймърски списания в света, излезе с ново издание на своята класация Топ 100 на най-добрите игри в историята.

Актуализирана към 2017 г., тя се опитва да обхване най-различни жанрове, студия и периоди в гейминга… и както обикновено се получава в такива класации, разгневи доста хора.

Челното оплакване е, че всички игри в Топ 5 са от последните години. Всъщност, от тези пет заглавия само The Last of Us заслужава мястото си, че дори и да бъде на самия връх.

Като цяло, в опита си осъвремени подреждането, списанието е наблегнало на по-нови игри, пропускайки обичани класики като Chrono Trigger.

Забележките продължават и по-нататък: Far Cry 4 подозрително изпреварва легендарната EarthBound или модерната класика The Witcher III: Wild Hunt, докато посредствената Batman: Arkham Knight е единствената от Batman: Arkham игрите, намерила място тук.

Ето целия Топ 100, така че и вие, скъпи читатели, да го коментирате:

100. Super Hexagon

99. Her Story

98. Super Monkey Ball

97. Final Fantasy XII

96. Prince of Persia: The Sands of Time

95. Hyper Light Drifter

94. Katamari Damacy

93. Animal Crossing: New Leaf

92. Resogun

91. Puzzle Bobble

90. F-Zero GX

89. The Sims 3

88. R-Type Final

87. Elite: Dangerous

86. Bomberman

85. StarCraft II

84. Pac-Man: Championship Edition

83. BioShock

82. Call of Duty 4: Modern Warfare

81. Puzzle & Dragons

80. Tearaway

79. League of Legends

78. Super Meat Boy

77. Xenoblade Chronicles

76. OutRun 2006: Coast to Coast

75. Counter-Strike: Global Offensive

74. Civilization IV

73. Battlefield 4

72. Metroid Prime

71. Hearthstone

70. Castlevania: Symphony of the Night

69. Limbo

68. Towerfall Ascension

67. EarthBound

66. Batman: Arkham Knight

65. Transistor

64. Puyo Puyo

63. FTL: Advanced Edition

62: Persona 4 Golden

61. Mass Effect 2

60. Okami

59. The Stanley Parable

58. XCOM: Enemy Unknown

57. Monster Hunter 4 Ultimate

56. The Witcher III: Wild Hunt

55. Far Cry 4

54. Titanfall 2

53. Doom (2016)

52. Trials Fusion

51. Nidhogg

50. Fez

49. Overwatch

48. Super Mario 3D World

47. Journey

46. Dead Space

45. Dota 2

44. Vanquish

43. Super Mario Maker

42. Fire Emblem Fates

41. Inside

40. Shadow of the Colossus

39. Halo 3

38. The Legend of Zelda: Majora’s Mask

37. Spelunky

36. Destiny

35. The Legend of Zelda: A Link to the Past

34. Kerbal Space Program

33. Dishonored

32. Splatoon

31. The Legend of Zelda: The Wind Waker

30. Rock Band 3

29. The Last Guardian

28. The Elder Scrolls V: Skyrim

27. Ico

26. Super Metroid

25. Demon’s Souls

24. Horizon: Zero Dawn

23. Advance Wars

22. The Witness

21. Mario Kart 8 Deluxe

20. Ultra Street Fighter IV

19. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

18. Rez Infinite

17. Uncharted 4: A Thief’s End

16. Super Mario World

15. Red Dead Redemption

14. Super Mario 64

13. Portal

12. Bayonetta 2

11. Minecraft

10. Resident Evil 4

9. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

8. Super Mario Galaxy 2

7. Tetris

6. Half-Life 2

5. Bloodborne

4. The Last of Us

3. Grand Theft Auto V

2. Dark Souls

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild