Това са 20-те най-редактирани статии в Wikipedia за 2016 г.

Скоро след като Twitter, Facebook и Google обявиха своята ретроспекция за отиващата си година, дойде ред и на Wikimedia Foundation, която пък разкри кои са 20-те най-редактирани статии в Wikipedia за 2016 г.

Както може да предположите, Доналд Тръмп (2-ро място), Хилари Клинтън (3-то място) и американската политика като цяло (4-то място) са били обект на голям интерес, но най-редактираната статия за изминалата година всъщност е Deaths in 2016 с точно 18 230 редакции. От Дейвид Бауи до Принс, през 2016 г. си отидоха някои доста известни имена, а по правило именно смъртните случаи винаги са в челните редици на най-четените и най-редактираните материали в онлайн енциклопедията.

Атаката в нощния клуб „Пулс“ в Орландо, щата Флорида, и изнесената информация по аферата „Досиетата от Панама“ също са били редактирани многократно. По-изненадваща е появата на десетия сезон на аржентинското ТВ състезание по танци Bailando 2015 и на поредицата романи Beverly Gray, публикувани между 1934 и 1955 г., пише Venture Beat.

Deaths in 2016 (18,230 edits)

Donald Trump (8,933)

List of Hillary Clinton presidential campaign endorsements (6,527)

United States presidential election, 2016 (6,162)

Republican Party presidential primaries, 2016 (5,715)

2016 Orlando nightclub shooting (5,540)

Bailando 2015 (5,342)

Donald Trump presidential campaign endorsements, 2016 (5,328)

2016 in sports (5,277)

2016 in South Korean music (5,074)

Beverly Gray (4,957)

Statewide opinion polling for the United States presidential election (4,743)

Panama Papers (4,659)

2016 in Philippine television (4,600)

2016 Pacific typhoon season (4,244)

2016 Atlantic hurricane season (3,874)

Democratic Party presidential primaries, 2016 (3,736)

Batman v Superman: Dawn of Justice (3,593)

The Life of Pablo (3,574)

Vincent van Gogh (3,551)