Хакери изнудват Disney, за да не пуснат новия Pirates of the Caribbean

Изглежда, че най-новият филм на Disney за пирати е бил откраднат от модерните им колеги.

Лично изпълнителният директор на Disney Боб Айгър призна, че хакери са получили достъп до все още неизлязъл филм на компанията. Те искат откуп в биткойн и в противен случай ще пуснат филма онлайн.

Според запознати, става въпрос за новия Pirates of the Caribbean, който носи подзаглавието Dead Men Tell No Tales. Хакерите твърдят, че ако исканията им не бъдат изпълнени, лентата ще се появи в интернет на 20-минутни откъси. Точният размер на исканата сума не се уточнява, освен че тя е „огромна“.

Очевидно обаче Айгър не е склонен да плати и Disney вече сътрудничи на федералните власти в разплитането на случая.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales излиза по кината на 26 май.