Daydream VR засега предизвиква слаб потребителски интерес

Когато става въпрос за данни за продажби на VR технологии, повечето компании са изненаващо мълчаливи и често трябва да се разчита на софтуер, за да се прецени какъв е интересът.

Благодарение на вградената статистика за приложенията в Android, сега можем да направим това за Daydream VR и резултатите не са обнадеждаващи.

Много от приложенията за новата VR платформа, включително и такива от известни компании, са инсталирани доста малък брой пъти. Повечето са с под 5000 инсталации, а някои са едва около 1000.

Приложенията за Daydream се купуват и свалят от Google Play Store, точно както останалите приложения за Android. Най-добре представящата се програма е YouTube VR, която е инсталирана между 100 000 и 500 000 пъти, но тя е едно изключение. Играта Need for Speed: No Limits VR от Electronic Arts попада в категорията 1000 – 5000 сваляния, а Layers of Fear: Solitude – в 500 – 1000 сваляния.

Имайки предвид наскоро приключилия празничен сезон, доста вероятно е броят на поддържащите Daydream VR телефони да се е увеличил и скоро да видим повече сваляния.