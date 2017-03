DVD форматът става на 20 години този месец

Да, времето наистина лети – този месец DVD форматът става на 20 години.

Точната дата е предмет на известни дебати, тъй като някои смятат, че официално това е 1 март 1997 г., докато за други това е 19 март, когато носителят дебютира в Съединените щати. Да не говорим, че DVD-тата се появяват най-напред през ноември 1996 г. в Япония.

Така или иначе, първите DVD плейъри и филми излизат в САЩ именно през март 1997 г. Първоначалната селекция е от 25 заглавия, сред които са Blade Runner: The Director’s Cut , Twister, Batman, GoldenEye, Eraser, The Fugitive, The Glimmer Man, The Mask и Space Jam.

Филмите се продават на цени между 20 и 25 долара.

Първите плейъри на американския пазар пък са Sony DVP-S7000 и Toshiba SD-2006 и SD-3006, чиято цена е 999 долара. Първият изобщо плейър е Тoshiba SD-3000, който отново дебютира предната есен в Япония.

Премиерата на формата е успешна и BestBuy продава над 2500 диска с филми за един ден.

Важно е да си припомним още, че компании като Fox, Paramount, Dreamworks SKG, Universal и Disney първоначално не поддържат DVD. Вместо това, те опитват да лансират конкурентния формат DivХ, създаден от Circuit City през април 1998 г. DivХ изчезва през юни 1999 г.