Facebook Live отмъкна излъчването на турнирите по Heroes of the Storm от ESPN

Като един от водещите е-спорт разработчици и създател на хитове като World of Warcraft, Hearthstone и Overwatch, решението на Blizzard да премине към Facebook Live като платформа за излъчвания на турнирите по Heroes of the Storm показва колко важна се превръща социалната мрежа за онлайн гейминга.

По традиция, годишното състезание Heroes of the Dorm, в което влизат американски и канадски университетски отбори в надпревара за образователни стипендии, се излъчваше от спортния гигант ESPN.

След две поредни години в неговия ефир обаче, сега турнирът вече може да се стриймва на живо от Facebook страницата на Heroes of the Storm, която има над два милиона последователи. В момента тече регистрацията на участници, а груповата фаза ще стартира от 15 февруари.

„Вълнуваме се от възможността да работим с Facebook, за да предложим Heroes of the Storm на повече зрители от всякога“, обяви изпълнителният директор на Blizzard Майк Морхайм.