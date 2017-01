Microsoft спря продажбата на Lumia телефони в американския си магазин

Microsoft отбеляза края на една епоха, спирайки продажбите на всички Lumia смартфони от своя американски Microsoft Store.

Така неуспешният експеримент, струвал милиарди долари на компанията, продължава своя път към безславните страници на историята.

От 1 януари 2017 г. спират продажбите на всички модели с Windows Phone 8.1 и Windows 10 Mobile. Първите знаци за това дойдоха още в началото на миналата година, когато Microsoft пусна Lumia 650, за която се предполагаше, че е последната от серията Lumia. През август компанията премахна всички споменавания на Windows телефони от страницата на магазина си и запрати опцията Windows phone просто в падащо меню.

Обикновено когато изчерпи дадени бройки, компанията заменя бутона Add to cart с Email me when available. Сега обаче 8 от всичките 13 Windows модела са с неактивни страници и съобщението Out of stock; сред тях са и всички Lumia модели. След чистката остават само пет телефона, налични за продажба.