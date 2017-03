Package Finder позволява да сваляте директно игри и ъпдейти за PS4

Разработчикът Red-EyeX32 пусна нова програма за Playstation 4, която позволява да дърпате PKG файлове директно от сървърите на Sony.

И да, тези файлове могат да бъдат както ъпдейти, така и цели игри.

Преди обаче да се ентусиазирате за евентуален пробив в защитата на конзолата, нещата не стигат до там. Още от началото на PSN се знае, че игрите могат да се свалят директно като инсталационен файл .pkg, но те – както се досещате – са криптирани.

При хакнати PS3 конзоли, всяка такава игра вървеше с т.нар. фикс за пускането ѝ.

PS4 Package Finder засега е само инструментът с който да откриете конкретна игра, да научите коя минимална версия на фърмуера изисква, размерите ѝ и ъпдейтите за нея. Ето инструкциите за работа с програмата:

How to use PS4 Package Finder

Find the Title ID of the game you are looking for by adding “cusa” at the end of your search. For example, searching for “Uncharted 4 cusa” tells me that the product code for Uncharted 4 is CUSA-00341.

Go to https://www.orbismodding.com/

Enter the title ID in the PS4 PKG Finder’s Title ID box, without any spaces, dashes, or anything. In my case, “CUSA00341”

Press Search, you should get the details of the app/game