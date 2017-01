Samsung представи фаблета Galaxy C7 Pro с функцията Always On Display

Многобройните изтичания на информация за новия смартфон Samsung Galaxy C7 Pro приключиха с официалното представяне на устройството. Samsung анонсира своя нов фаблет с метален корпус.

На пръв поглед, новото устройство изглежда като някакво повърхностно обновяване на Galaxy C7, но това съвсем не е така. Новият фаблет се базира на чипа Snapdragon 626 с 8-ядрен процесор с тактова честота до 2,2 GHz и интегрирания графичен ускорител Adreno 506, Смартфонът е оборудван с 5,7-инчов Super AMOLED дисплей с резолюция 1920х1080 пиксела. Устройството разполага с 4 GB оперативна памет, 32 или 64 GB флаш-диск, слот за външни карти памет с максимален обем до 256 GB, основна камера с резолюция 16 мегапиксела и апертура F/1,9, предна камера също с резолюция 16 мегапиксела и светлосила F/1,9 и 3300 mAh батерия.

Сред особеностите на новия фаблет е опцията за винаги включен дисплей Always On Display. Това е вторият след Galaxy C9 Pro смартфон от фамилията Galaxy C, поддържащ тази функционалност.

Galaxy C7 Pro има метален корпус, скенер за пръстови отпечатъци и поддържа Samsung Pay. В долната част са поставени стандартно 3,5-милиметрово аудио гнездо и USB-C порт. Габаритните размери са 156,5 х 77,2 х 7 милиметра при тегло 172 грама.

Samsung не обяви цената на Galaxy C7 Pro, но според пазарните анализатори той ще струва около $400.