Uncharted 4: A Thief’s End е играта на годината според Metacritic

Metacritic може и да не е обичан от всички сайт, но статистическата платформа все пак дава добра основа за това как се представят новите заглавия през годината.

Обобщавайки най-силните видео игри през 2016 г., Metacritic отчита, че 13 заглавия от различни платформи са успели да постигнат мечтания рейтинг от 90 или повече пункта.

И от тях на първо място е Uncharted 4: A Thief’s End.

Епичният завършек на приключенията на Нейтън Дрейк е събрал средно 93 пункта, което му дава топ мястото за 2016 г. След PS4 ексклузива идват три заглавия със средно по 92 пункта – Inside, Out of the Park Baseball 17 и The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Winе. По-нататък има още една двойка игри, всички от които си поделят резулат от 91 пункта – Overwatch, и Forza Horizon 3. Stephen’s Sausage Roll, NBA 2K17 и Kentucky Route Zero – Act IV завършват с резултат от 90 пункта.

Прави впечатление, че за пръв път от доста време 3DS няма нито една игра с 90 или повече пункта, но пък хитовата портативна конзола е окупирала подножието на върха – цели десет нейни игри са с резултат от 84 до 89.