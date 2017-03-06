Демонстрация на работата на Windows Mixed Reality – новото име на Windows Holographic

Очаква се, че първата версия на цялостната платформа Windows Mixed Reality, известна по-рано като Windows Holographic, ще стане достъпна за потребителите съвсем скоро – след излизането на голямото обновяване Creators Update за Windows 10.

По време на конференцията за видеоигри GDC 2017, Microsoft анонсира няколко нови ключови новини.

Едно от новите неща бе, че платформата Windows Holographic сега е преименувана във Windows Mixed Reality.

Другият нов момент е, че още този месец трябва да излезе Acer Windows Mixed Reality Development Edition – специален комплект за програмисти и разработчици, включващ шлем за смесена реалност на Acer с подробна документация, достъп до компилациите Windows 10 Insider, както и SDK.

Основни технически характеристики на Acer Windows Mixed Reality Development Edition:

Два LCD дисплея с резолюция 1440х1440 пиксела

Кадрова честата: 90 Hz

Вградено стандартно 3,5-милиметрово аудио гнездо

Отделни HDMI 2.0 и USB 3.0 кабели

Днес в YouTube бе публикуван клип, в който се вижда емулацията на Windows Mixed Reality, която се използва като VR среда в последните версии на Windows 10 Creators Update.

През последните няколко месеца Microsoft усилено работи върху създаването на пълноценна среда за виртуална реалност, която явно ще можем да видим съвсем скоро – още тази пролет.