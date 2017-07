Ексклузивният за Tidal нов албум на Jay-Z стана платинен за по-малко от седмица

Най-новият албум на рапъра Jay-Z, озаглавен просто 4:44, имаше особено ексклузивна премиера. Той бе пуснат само през музикалната стрийминг услуга Tidal, а всички нови нейни абонати, които са се присъединили малко преди това, трябваше отделно да са клиенти и на мобилния оператор Sprint, за да чуят албума.

Но въпреки тези ограничения, 4:44 стана поредният албум, достъпен само за стрийминг, който е с платинен статус. Звукозаписната асоциация на Америка обяви, че за това на албума са били необходими по-малко от седем дни.

Решението броят стриймвания да се брои към златния и платинен статус бе взето от RIAA през 2016 г. Сега Jay-Z се присъединява към елитния клуб на музикантите с платинен стрийминг албум, в който влизат още Кание Уест и Chance the Rapper.

4:44 е 13-тия албум на хип-хоп звездата с платинен статус, което е друг рекорд за Jay-Z.

4:44 Goes Platinum – JAY-Z’s 13 Platinum (or higher) solo studio Album Awards are more than any other hip hop artist. @s_c_ @RocNation #444 pic.twitter.com/oSSXrUpMUn

— RIAA (@RIAA) July 5, 2017