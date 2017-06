Илон Мъск вече не е съветник на Тръмп

Вчера Илон Мъск обяви, че най-вероятно ще се оттегли от съвещателния комитет по технологиите на президента Тръмп, ако той наистина се откаже от Парижкото споразумение и сега предприемачът наистина го направи.

„Напускам съветите на президента. Промяната в климата е реална. Отказът от споразумението на е добър нито за Америка, нито за света“, написа Мъск в своя Twitter акаунт.

Така той освобождава и двете съветнически позиции, които имаше.

В друг пост в социалната мрежа Мъск разкри, че директно е посъветвал президента да не се отказва от важното споразумение за климата.

Неговата Tesla далеч не е единствената компания, която не е доволна от това решение. Гигантите Google, Apple, Microsoft, Facebook и Adobe излязоха с платени съобщения на цяла страница в най-влиятелните The New York Times, The Wall Street Journal и New York Post с искане към американския президент да запази участие в споразумението.