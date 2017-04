Как да използваме Tor Browser?

2 Промяна на IP адреса

С помощта на Tor Browser можете много бързо да промените своя IP адрес. В горния ляв ъгъл на браузъра се намира иконката за за настройка на Tor. От падащото меню трябва да се избере New Tor Circuit for this Site. Вашият IP адрес се променя моментално и не е необходимо рестартиране или нещо друго.

А aко решите да промените изцяло самоличността си, тоест използваната в момента верига от три случайни Tor сървъра, трябва да изберете New Identify. В този случай се налага рестартирането на браузъра. Изградената верига от Tor сървъри се появява при избора на падащото меню. Тук трябва да обърнем внимание, че ако посещавате незащитени HTTP сайтове вместо HTTPS, рискувате да загубите анонимността си, понеже в последния Tor възел е възможно да се прихване вашата информация за използвания браузър, действителния IP адрес и т.н. При .onion сайтовете, подобна опасност няма.

В останалото използването на Tor е същото – въвеждане на необходимия адрес или сайт и разглеждане на уеб-страниците.