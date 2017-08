Може би сте решили да станете разработчик на мобилни приложения за операционната система Android. Това е едно отлично решение, но са необходими определени познания.

Като минимум, трябва да се научите да програмирате. Има няколко подходящи програмни езика и трябва някак да изберете, с какво да започнете. Между езиците за програмиране определено има разлика и не е много лесно да се избере най-подходящия.

Съвсем накратко да изброим езиците на програмиране (според Android Authority) , които могат да привлекат вниманието на бъдещия Android developer:

Java – официалният програмен език за програмиране на Android, който се поддържа от средата за разработка Android Studio на Google. Не е лесен за начинаещите и за изучаване

Kotlin – този програмен език бе представен от Google като втория официално поддържан програмен език. В много неща прилича на Java, но работата с него е по-опростена и по-лесна

C/C++ – Android Studio поддържа C++. Този език е още по-сложен, нo най-активно се използва за създаването на игри

C# – може да се хареса на начинаещите. Поддържа се от средите за програмиране Unity и Xamarin, които са подходящи за писане на игри за различни платформи

BASIC – този програмен език се поддържа от IDE средата B4A IDE, която е опростен, но мощен инструмент

Corona/LUA – LUA средата е много добра за създаването на кросплатформени продукти. Тя значително опростява създаването на приложения и предоставя достъп до вградените програмни библиотеки

PhoneGap (HTML, CSS, JavaScript) – идеалният вариант за всеки, който може да създава интерактивни уеб-страници. С PhoneGap лесно могат да се създават и кросплатформени приложения

Да разгледаме по-подробно тези програмни езици

Java

Езикът за програмиране Java е първият, за който се сещаме, когато чуем за Android. Java бе представен от Sun Microsystems през 1995 година и се използва за приложения от най-различен тип. Когато говорим за Android приложения, Java е най-добрият избор за всички, които искат изцяло да се потопят в ОС Android. Но това не е най-добрият избор за начинаещите, които неизбежно се сблъскват с определени трудности. Ако сега започвате и още не сте решили, дали ще създавате игри или по-семпли приложения, може би е по-добре да започнете с нещо по-просто.

Kotlin

Kotlin, както и Java, е много добър за разработването на Android приложения. Разликата е, че Kotlin е по-лесен за изучаване и по-подходящ за начинаещите, но съвсем не е опростен. Големият плюс на този език е, че се поддържа от Android Studio.

C/C++

Не е най-добрият избор за създаването на опростени приложения. С този език може да се работи в Android Studio с помощта на Android NDK, но за разлика от Java и Kotlin, той не се изпълнява в Java Virtual Machine.

C и C++ работят директно с хардуера и дават големи възможности за работата с паметта и процесора. Това е програмният език, с който се постига най-добра производителност в 3D игрите. Ако това е вашият избор, подгответе се за трудности. Прагът за начинаещите е висок и са нужни немалко усилия за изучаването. Често начинаещите избират готов игрови енджин, който изисква по-малко C++.

C#

C# е по-лека версия на езиците за програмиране C и C++, създаден от Microsoft. Тук работата с паметта е автоматизирана и програмистът няма нужда да се грижи за нейното използване и освобождаване, по което прилича на Java. Но C# е по-съвременен и чист в сравнение с Java. Комбинацията от C# и Unity е особено полезна за създаването на игри. C# е отличен избор, но ограничава възможностите, ако искате да станете професионален Android програмист.

BASIC

Най-добрият вариант за начинаещия. Може да се използва в средата за разработка B4A. Тази комбинация не е много подходяща за създаването на игри, но е идеална за изучаване на програмирането и разработката на приложения. Но не е безплатен. Не бива да се забравя, че професионалист не се става само с един BASIC.

Corona

Corona, комбиниран с LUA дава възможност за писане на програми не само за Android. Дава добри резултати, но не е за професионалисти.

PhoneGap

Последният вариант е подходящ за всички, които са добри в уеб-програмирането и могат да създават интерактивен уеб-сайт с използването на HTML, CSS и JavaScript. PhoneGap дава възможност със същите инструменти да се създават приложения. Този вариант има малко допирни точки с Android, но ще свърши работа, ако нямате конкретна цел и не смятате в бъдеще да разработвате приложения за Android.

Това са основните програмни езици, използвани за създаването на игри и приложения за операционната система Android. Вариантите са много и всеки би могъл да намери най-подходящия за себе си. Ако използвате нещо друго – споделете, за да умножим познанията.