Компютър с Windows 7 е в основата на откраднатия сериал на Netflix

През април хакери откраднаха петия сезон на хитовия сериал Orange is the New Black и поискаха от Netflix солидна сума за откуп, за да не го пуснат в мрежата. Сега данни от съдебното дело разкриват, че всичко е започнало с един остарял компютър, привлякъл вниманието на хакерите.

Групата, наричаща себе си The Dark Overlord, хакнала компютрите на Larson Studios – студио, занимаващо се с аудио обработка, което е работило по Orange is the New Black и други сериали. То било взето на мушка, след като хакерите установили, че една от машините в студиото работи с Windows 7.

Най-напред шефовете на студиото получили SMS и имейл съобщения със заплахи, след като хакерите разкрили пълните размери на пробива и предявили своите искания. Студиото веднага проверило и се оказало, че действително епизодите на сериала липсвали от техните сървъри.

Искането било за плащане в биткойн и студиото го изпълнило въпреки възраженията на ФБР. Като цяло, хакерите получили около 50 000 долара в криптовалутата – сума, която се оказала безсмислена, тъй като епизодите все пак се появили онлайн.