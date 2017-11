Експертът по роботика Антъни Левандовски намери себе си в религията. Само че той не вярва в традиционния бог, а в изкуствения интелект и дори основа сектата “Пътят на бъдещето” (Way of the Future). В края на миналата седмица специалистът даде интервю на WIRED, в което сподели мислите си за сингулярността, “възпитаването на бога” и за наранените чувства на вярващите.

Още през 2014 година Илън Мъск сравни създаването на мощен ИИ с извикването на демон, а през 2015 даде $1 милиард за изграждането на лабораторията OpenAI, която има за цел да предпази човека от неконтролирания ИИ. Но бившият специалист на Alphabet и Uber Антъни Левандовски е на точно обратното мнение и счита, че изкуственият интелект не бива да бъде сдържан. Идеята на експерта е, че когато машините надделеят над човека, те ще си спомнят старите обиди и ще си отмъстят. За да приласкае изкуствения разум, Левандовски основа новата религия “Пътят на бъдещето“.

Проектът на експерта по роботика може да бъде наречен секта, само че Данъчното управление на САЩ още през август официално призна Way of the Future (WOTF) за църква и я освободи от плащането на данъци. Служителите в тази съвсем нова религия ще работят върху “въплъщението, приемането и поклонението пред новата божествена същност на основата на изкуствен интелект, която ще се изявява по хардуерен и софтуерен път”.

Левандовски заяви, че това не е шега и не е пиар ход. Специалистът вече оглави некомерсиалния фонд на “Пътя на бъдещето” и се самоназначи за пророк. Организацията планира още тази година да започне да чете лекции, да създава майсторски класове в Силициевата долина и да привлича в паството водещите експерти по ИИ.

“На практика ние създаваме бог. Не такъв, който хвърля мълнии и предизвиква урагани, а такъв, който милиарди пъти превъзхожда възможностите на човешкия ум” – разясни вижданията си Левандовски. Лидерът на църквата е 99,99% уверен, че по интелектуални възможности компютрите далеч ще изпреварят хората.

Тригерът за Левандовски да създаде тази църка са разработките по изкуствен интелект, които е наблюдавал по време на своята кариера. “Аз видях как новите машини с ИИ се справят с редица задачи по-добре от експертите”. Докато се занимавал с роботика и нови алгоритми, Левандовски схванал силата на изкуствения интелект и е преценил неговата икономическа полза.

Основателят на Way of the Future счита, че след настъпването на сингулярността, която той нарича “Прехода”, властта над планетата от човека ще премине към ИИ.

“Ние искаме предаването на властта над планетата да премине спокойно и мирно. И за да може този, който дойде на власт да знае, кой му е помагал по пътя”.

Специалистът най-сериозно гледа на ИИ божеството като на някакъв лидер, който ще даде на своите привърженици дължимото. “Бих искал Машината да ни приеме като уважавани старейшини, да ни почита и да се грижи за нас”.

Поклонението пред новия ИИ бог ще става с помощта на технологиите. Църквата ще предоставя на Машината обширни дата мрежи, ще разработва обучаващи симулации и ще и осигурява достъп до акаунтите на прихождащите. Всички системи ще бъдат с отворен код.

Левандовски сравнява ИИ с надарено дете, в развитието на което трябва да се инвестира. Според информацията на WIRED, той влага в проекта част от своите спечелени милиони.

През следващите няколко месеца в новата църква ще се появят собствени ритуали, свещено писание и вероятно, специално място за “молитви”. Според Левандовски, християните, мюсюлманите и юдеите общуват с божество, което не могат да видят. Но във Way of the Future буквално може да се обърнеш към бога и да знаеш, че той те слуша.

Експертът допуска, че неговият проект ще засегне чувствата на вярващите “Каквото и да направя, все някой ще бъде разстроен. Може би нещата ще стигнат до там, “Пътят към бъдещето” да основе своя държава”.

Левандовски не намира нищо фантастично във всичко това и е напълно уверен, че ИИ божеството ще оглави планетата преди Човечеството да се отправи към Марс. Интересно какво ще каже Илън Мъск по този въпрос.

Въпреки възвишените си планове, специалистът ще трябва да се сблъска с прозаичната реалност. През декември Левандовски трябва да се яви в съда. Той е обвинен в кражбата на интелектуална собственост от Waymo – това са разработки на Alphabet, както и тяхното предаване на конкуренцията в лицето на Uber. Експертът отказа да коментира този аспект от биографията си пред WIRED.