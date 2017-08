Новата компания на британския милиардер Джим Мелън обединява фармакологията и изкуствения интелект, за да бъде създадено лекарство за лекуване на старостта.

Малко след излизането на книгата „Juvenescence: Investing in the Age of Longevity“ (Младостта: инвестиции в епохата на дълголетието), Мелън създаде компанията Juvenescence Ltd, в която участват водещи специалисти по изследване на дълголетието, в областта на изкуствения интелект и други.

Juvenescence AI ще се фокусира върху изучаването на клетъчните причини за остаряването, на промените в митохондриите и върху почистването на старите клетки, които се натрупват в организма с възрастта. Екипът на този проект се надява не само да продължи живота, а да удължи здравословния живот.

Все повече лекари започват да считат остаряването като болест, която може да бъде излекувана и към днешен ден усилено се работи върху отстраняването на този „недъг“. Тези изследвания могат да отнемат дълги години, но Juvenescence счита, че ИИ може значително да намали този срок. Създаденият нов Juvenescence AI се очаква да ускори създаването на терапия, която да излекува всички болести, свързани със старостта и в крайна сметка да я победи.

Според водещи биолози и медици, само след 5 години ще се появят хапчета за „комфортно стареене“ и средната продължителност на живота на всяко десетилетие ще се увеличава с 2 години. Но постигането на безсмъртие е невъзможно.