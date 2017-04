Продажбите на Twitter надминаха очакванията

Twitter отчита спад в приходите си за тримесечието, но за първи път от времето след излизане на акциите на компанията на пазара през 2013 г., продажбите са достигнали $548 милиона, надминавайки очакванията на анализаторите ($509 милиона). Акциите са се увеличили с 13%, а от началото на годината загубите са само 10%.

Освен това, Twitter показа увеличение на потребителската база. Броят на месечните активни потребители е достигнал 238 милиона през първото тримесечие, което е увеличение с 6%, в сравнение с миналата година. Броят на ежедневно активните потребители расте все по-бързо през всички тримесечия на 2016 година.

Според компанията, тя възнамерява да използва този импулс, както и да увеличи печалбите си от инвестиции, за да убеди рекламодателите да харчат повече. Въпреки това, увеличението на приходите ще бъде значително по-бавно от ръста на аудиторията до края на годината.

Twitter продължава конфронтацията си с конкуренти, като Facebook Inc., Instagram and Snap Inc.