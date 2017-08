Първият сериал на братята Коен – ексклузивно по Netflix

След като обявиха през януари, че ще направят дебюта си на малкия екран, предстоящата поредица за Дивия Запад на братята Коен „The Ballad of Buster Scruggs“ ще бъде пусната по Netflix, съобщава „Variety“.

Известното режисьорско дуо потвърди новината в сряда със лаконичното съвместно изявление: „We are streaming motherfuckers!“

Макар подробностите около предстоящия проект да са малко, знаем, че братята Коен ще напишат, режисират и продуцират Buster Scraggs като поредица от шест отделни истории за американския Запад. Тим Блейк Нелсън (O Brother, Where Art Thou?) ще влезе в главната роля. Междувременно се появиха слухове за участието на Джеймс Франко, Зоуи Казан и Ралф Инесон.

„Братята Коен са мечтатели, майсторски разказвачи и колоритни лингвисти“, казва Синди Холанд, вицепрезидентът на Netflix. „Развълнувани сме, че Netflix ще се превърне в дом за техния талант“.

През последните години продуцентското дуо ни представи истории от Ню Йорк през 60-те години на миналия век с Inside Llewyn Davis и Холивуд през 50-те с Hail, Cesar! С нов проект, посветен на Дивият Запад, вероятно ще се потопим в познатия готически американски чар, който направи True Grit, No Country for Old Men, and O Brother, Where Art Thou? кинематографични успехи.

The Ballad of Buster Scruggs ще бъде пусната по Netflix през 2018 г.