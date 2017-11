Служител на Twitter временно спря акаунта на Доналд Тръмп

Служител на Twitter дръпна шалтера на личния акаунт на американския президент Доналд Тръмп. Макар и за период от няколко минути, профилът на колоритния политик просто не съществуваше в социалната мрежа.

Профилът на Тръмп обаче бързо беше възстановен след 11 минути офлайн. За този период посетителите на акаунта @realDonaldTrump, имащ 41,7 милиона последователи, бяха посрещани от съобщението “Съжаляваме, тази страница не съществува”.

Първоначално компанията съобщи, че става дума за човешка грешка и че деактивирането на акаунта е станало по невнимание, но след направено разследване установи, че е дело на напускащ неин служител. Компанията обеща, че повече няма да допуска такива пропуски в стабилността на профилите.

Twitter е любимата социална мрежа на американския президент и най-често там той реагира на едно или друго събитие. Профилът му там изигра важна роля и в президентската му кампания с пряката си връзка с американския народ.

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF

— Twitter Government (@TwitterGov) November 3, 2017