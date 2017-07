Този шантав алгоритъм използва пола, възрастта и расата ви, за да предскаже как ще умрете

Нищо не поставя по-добро начало на деня от малко тежки екзистенциални размишления сутрин. Разработен от Нейтън Яу, How you will die е прокобен графичен алгоритъм, който се опитва да прогнозира относителното време на смърт и причина за това на базата на пола, расата и възрастта ви.

Приложението използва база данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията на САЩ, за да отгатне всички възможни причини, групирани в 15 отделни категории.

Когато въведете данните си, цветната решетка постепенно се изпълва с десени, показващи вероятността да умрете от дадена причина.

Ако вече сте любопитни за това какво може да се случи, посетете тази страница и пробвайте How you will die. Същият този разработчик вече създаде и симулация, която пък представя най-честите причини за смърт.