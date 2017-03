Умното яке на Google и Levi’s ще дойде навреме за есенната ви колекция

Откакто Google и Levi’s обявиха плана си да създадат умно облекло изминаха почти две години, но компаниите не са се отказали от идеята си.

Първата дреха от тази нова линия, която ще видим, е умното яке Commuter. То използва технологията Jacquard на Google, която превръща дънковия плат в платно, което управлявате с жестове. Досега се знаеше, че якето ще бъде серийно производство, но цената и това кога ще се появи в продажба бяха неизвестни.

По време на панела Beyond the Screens: the Ubiquity of Connectivity на SXSW, Google и Levi’s обявиха и тези подробности. Якето ще излезе на пазара тази есен на цена от 350 долара.

Commuter разполага с Bluetooth връзка с машия телефон, така че да провеждате разговори, да слушате музика и да получавате маршрути и указания, като всичко това се активира само с плъзване на пръсти по дрехата.