Неизвестни хакери проникнаха в официалната Twitter страница на The New York Times и публикуваха твърде опасно съобщение.

Тази неделя сутрин в един от акаунтите на издателството The New York Times в социалната мрежа Twitter (@nytvideo) се появи „спешна информация“ за подготовката на ракетна атака от страна на Русия срещу САЩ с препратка към уж „изтекло“ изявление на президента на РФ Владимир Путин. Малко по-късно издателството The Hill съобщи, че акаунтът е бил подложен на хакерска ата.

Малко след публикацията съобщението бе премахнато, но скрийншотите на текста се появиха в уеб-пространството.

След това на страницата на NYT бе публикувано ново съобщение от групировката OurMine, известна с разбиването на Twitter страниците на известни хора, включително и на изпълнителния директор на Twitter Джак Дорси (Jack Dorsey). OurMine обявиха, че те нямат нищо общо със съобщението и че това е работа на други хакери и по-точно, на групата, проникнала в Twitter страницата на Sony Music Entertainment. И тези съобщения бяха премахнати малко по-късно.

The New York Times официално съобщи, че няма никакво отношение към тази провокация, а туитовете са публикувани без разрешение. Започна мащабно следствие.