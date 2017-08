Хаштагът празнува днес своя десети рожден ден

Любопитен факт: ако имате дете под 10-годишна възраст, хаштагът официално е по-стар от него.

Популярният днес #елемент, който е в основата на хиляди постове всеки ден, за пръв път е въведен именно на 23 август 2007 г.

Ето историческия пост в Twitter, в който съоснователят на социалната мрежа Крис Месина ни го показва за пръв път:

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?

— ⌗ChrisMessina (@chrismessina) August 23, 2007