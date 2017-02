Ким Стивънсън, която действаше като втория най-важен човек в PC звеното на Intel напусна компанията само шест месеца след назначението ѝ на поста, предава Марк Хачман от PC World. Стивънсън обяви напускането си в социалната мрежа Twitter, споделяйки, че след прекарани седем години в Intel, тя се „отправя към нови приключения“.

Стивънсън изпълнява за последно ролята на главен изпълнителен директор на Client and Internet of Things Business and Systems Architecture групата, в която влиза и звеното, което отговаря за бизнеса с персонални компютри. Изданието припомня, че миналата година шефът на Intel Браян Крзанич начерта началото на нова стратегия за компанията, която цели да я направи лидер в „свързания смарт свят“. Заедно с това стана ясно, че 12 000 души ще излязат от компанията. Заедно с тях си заминаха тогавашният шеф на PC звеното Кирк Скауген и Дъг Дейвис, надзираващ IoT бизнеса в Intel.

Според Хачман напускането на Стивънсън не е случайно.

„Напускането на Стивънсън, последвало миналогодишното преструктуриране, предполага, че бизнеса с PC чипове на компанията все още не е възстановен. Компанията вече създаде несигурност на пазара, пускайки трети 14-нанометров чип (Kaby Lake) вместо да премине към 10-нанометрова технология, съобразно tick-tock традицията си. Реакцията на потребителите беше хладна. В същото време AMD подготвя архитектурата си Ryzen, която може да се окаже реална конкуренция. Няма как човек да не се запита, дали не са надвиснали тъмни облаци над главните офиси на Intel в Санта Клара“, заключава Хачман.