104 милиона души по света вече гледат Netflix

Netflix приключи по-силно от очакванията тримесечие, в което към услугите на компанията са се присъединили нови 5.2 милиона души. С тях, общият брой на абонатите на стрийминг платформата вече възлиза на 103.9 милиона по цял свят.

Новината доведе и до скок в цената на акциите на Netflix с 9.7 процента.

Причина за оптимизма на борсата е фактът, че компанията надхвърли значително пазарните очаквания. Приходите ѝ за второто тримесечие на годината са се увеличили с 32 процента до 2.79 милиарда долара. От своя страна, анализаторите очакваха 2.76 милиарда.

Малко преди официалните резултати, някои анализатори вече прогнозираха, че Netflix може да надмине очаквания брой нови абонати на базата на данни от потребителската активност в App Store, пускането на нови сериали в края на предното тримесечие и фактът, че като цяло компанията изглежда работи „на пълни обороти“, както се изрази един анализатор. През Q2 в каталога ѝ се появиха хитовите нови сезони на House of Cards и Orange Is the New Black.