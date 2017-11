По време на стартиралата в началото на тази седмица ежегодна конференция на Amazon, re:Ignite, компанията представи изцяло ново решение, чиято цел е да защити данните на потребителите в AWS. GuardDuty, каквото е името на новата характеристика, използва силата на машинното обучение за регистриране на заплахите и предоставя предложение за справяне със ситуацията. Потребителите на облака на Amazon ще могат да активират новия страж на акаунтите си с един клик на мишката без да им се налага да инсталират, каквото и да е. GuardDuty наблюдава всички информационни източници, свързани с акаунта, които могат да подскажат за потенциален проблем, в това число DNS записите, логовете от AWS CloudTrail и др., като необичайна активност на регистрацията и използване на програмните интерфейси.

Когато услугата засече проблем, тя го категоризира според три основни нива (ниско, средно и високо) и предоставя пред засегнатата страна подробни данни и препоръки за действие. Тези известия могат да бъдат пренасочени и към услуги от трета страна, като Splunk, Sumo Logic and PagerDuty, as well as tools like JIRA, ServiceNow или Slack. Сред компаниите включили се в тестването на услугата личат имената на компании, като Twilio, Netflix и Atlassian, споделят от компанията.