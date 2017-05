Amazon раздава 2 млн. безплатни банани в Сиатъл

There is always money in the banana stand, гласеше прочутата реплика от култовия сериал Arrested Development и Amazon изглежда също мисли така. Онлайн гигантът наскоро стартира неочаквана нова инициатива, изнасяйки поредица от сергии с банани около централата си в Сиатъл.

За разлика от семейство Блут обаче, тук бананите не се продават, а се раздават безплатно като до момента повече от 1.8 милиона банана вече са били раздадени. Единият от щандовете обслужва само служители на компанията, а другият раздава вкусните банани на обикновените граждани.

А ако се чудите как се наричат онези, които се грижат за щандовете, Amazon използва термините “banistas” и “bananagers“ и не, това не е шега.

Ако обаче има някой недоволен от банановата инициатива, това са малките местни магазини, които отчаяно се опитват да продават банани, докато Amazon ги раздава без пари. Компанията твърди, че нейните продукти са специални, тъй като се предлагат със собствена биоразградима опаковка. Шофьорите в района обаче трябва да внимават, тъй като като нищо пътищата там могат да се превърнат в сцена от Mario Kart.