Bulgaria Excel Days – представяне на лекторите и темите на конференцията

Конференцията Bulgaria Excel Days 2017 http://exceldays.itraining.bg/ ще се проведе на 22-ри ноември в конгресния център на Capital Fort, София и ще бъде открита от изпълнителния директор на Microsoft България Калин Димчев.

На сайта на Bulgaria Excel Days вече може да намерите и подробната програма-график на конференцията. http://exceldays.itraining.bg/program/

Представяме ви лекторите и темите на лекциите им:

Гай Хънкин, Senior Program Manager в Excel Croup, Microsoft Co.

От присъединяването си към Microsoft той работи в Excel тима като Senior Program Manager, основно отговаря за подобряването на възможностите за бизнес анализи и интегрирането на Power BI инструментите в Excel. През последната година усилията на Гай и екипа му са насочени основно към работата по следващото поколение на „Get Data“ функционалностите в Excel и към новата версия – 2019. Преди да се присъедини към Microsoft, Гай е бил директор „Product Management“ в сферата на Онлайн гейминг индустрията, има солиден опит и бекграунд като инженер.

Темата на лекцията му е „What’s New in Microsoft Excel?”

Основен акцент в нея ще са новите функционалности, добавени след пускането на Excel 2016, както и какво ново се задава на хоризонта. Нови функции, нови визуализации, нови възможности за импортиране и почистване на данни и много други нови или обновени функционалности…Вероятно ще разкрие и някои тайни около бъдещата версия на Excel в Microsoft Office 2019.

Кен Пълс, Microsoft MVP, Канада

Data Platform и Excel експерт, специалист в сферата на VBA програмирането, Power Pivot, Power Query и финансовото моделиране и работата с бази данни.

Президент e на Excelguru Consulting Inc., блогър, автор и трейнър с над 20 години опит в бизнеса и финансовото моделиране. Неговата страст е изследването на инструментите за анализ на бази данни и превръщането на суровите данни в полезна информация, както и преподаването по тази тема.

Тема на лекцията на Кен е: „Business Intelligence: The value is in the Refresh“

Тя ще бъде основно практически/демо – ориентирана. Основните модули в нея са:

Изтегляне на данни от текстови файлове чрез Power Query

Изтегляне на данни от Excel файлове чрез Power Query

Изграждане на Pivot Power модел

Добавяне на група нови текстови файлове в папката и обновяване.

Хенк Влутман, Microsoft MVP, Холандия

Хенк е специалист в Excel, Power Query, Power Pivot и Power BI. Бизнес консултант, собственик и CEO на Next Level Excel и Vlootman Consultancy B.V. Автор на книгите “Excel Models for financial economic information” и “Excelleren (Learning Excel), the Vlootman method in practice “. Съавтор е с Мишел Розема (Microsoft, Холандия) на книгите ” Practice Book PowerPivot in Excel ” и ” Handbook Power Pivot “. Води месечен блог за Excel в холандско финансово електронно списание. Хенк е също ко-мениджър на Power BI Usergroup Холандия в LinkedIn и председател на фондацията на Dutch Power BI Usergroup.

Темата на лекцията му е: “10 Excel laws: the difference between whether you are working for Excel or Excel is working for you.”

Ако зададем въпрос към мениджърите: “Колко време отнема актуализирането на таблата за управление?” В повечето случаи отговарят, понякога малко срамежливо, че това определено им отнема няколко часа на месец. Има екстремни случаи, при които мениджърите са заети дори по няколко часа всеки работен ден с техните табла за управление. Помислете за загубата на капитал! Тези мениджъри всъщност работят за Excel, вместо Excel да работи за тях! 10-те закона в тази лекция са стимул за промяна в мисленето ви за моделирането в Excel.

Ерве Тирие. Microsoft MVP, Франция

Проф. Ерве Тирие е експерт по математическо и финансово моделиране, особено в сферата на моделирането на риска и доктор по философия от Масачузетския технологичен университет (MIT). Той е публикувал 25 книги и над 400 статии и e създал 8 списания, в сферата на микро-компютрите. Участвал е във финансирането на 18 venture capital предприятия. Ерве Тирие е и CEO на Logma, компания за бизнес консултации. Има голям опит в бизнес консултирането във Франция, в Европа и Съединените щати.

Темата на лекцията му е: “Risk modelling with Excel”

Като консултант, проф. Ерве Тирие е разработил десетки модели за анализ на риска за банки, финансови институции, фармацевтичните компании, ядрени съоръжения, дори за космическата индустрия. Той ще сподели своя богат опит в моделирането на риска, използвайки Excel и Crystal Ball – add-in за анализ на риска. За пример ще бъде използван финансов модел на фармацевтична компания.

Чарлс Уилямс, Microsoft MVP, Великобритания

Чарлз е Excel експерт, който се е специализирал в сферата на „performance” – един от водещите специалисти в света, насочили усилията си към това, Excel да работи по-бързо. Една от основните му компетентности е повишаването на ефективността на VBA UDF (User Defined Functions). След като напуска IBM през 1996 г., той основава компания за Microsoft Office консултации и софтуер девелопмент – Decision Models. Неговите области на интерес включват също: Excel Calculation performance, VBA UDFs & VBA Performance, Excel JS API, Large Excel model, Excel Defined Names, Excel as frontend to Relational Databases, C++ XLLs.

Тема на лекцията му: “Make your VBA run 100x Faster”

Начинът, по който пишете VBA може да има огромно влияние върху скоростта. Чарлз ще демонстрира няколко прости трика, които можете да използвате, за да направите своя VBA бърз, както за макросите, така и за User Defined функциите. Ще научите колко е важно ефикасно да трансферирате данни между Excel и VBA, как да се извиквате функциите на работните листове от VBA, как да пишете ефективни UDF’s и как да използвате масиви за ускоряване на обработката на данните.

Гаспър Каменшек, Microsoft MVP, Словения

Microsoft Excel и Power BI експерт, трейнър в Kompas Xnet, където предава знанията и ентусиазма си в сферата на Microsoft Excel. Когато не преподава, Gasper работи по различни BI проекти, свързани с PowerPivot, SQL или VBA. Страстта му към Excel е причината да създаде през 2014 г. собствен блог – Excel Unplugged.

Тема на лекцията на Гаспар: „The VLOOKUP Dashboard“

Vlookup (или някои други Index-Match variations) винаги е била основна функция на Excel, тъй като ни дава възможност да “установим комуникация” между две таблици. Но последната версия на Excel с Power Query “Add-In” (познат и като Get & Transform) издига “Vlookup” възможностите на Excel на съвсем ново ниво. Това ще бъде демо сесия за създаване на VLOOKUP дашборд, в която ще подчертаем предимствата на Excel и разликата в продуктивността, която осигурява.

Лесли Спиро, CEO на Tick42, Великобритания

Лесли е започва кариерата си в сферата на системите за електронна търговия на финансовите борси, в началото с Reuters PTW – първата Windows-базирана работна станция, RTT – първите COM компоненти за пазарни данни и работейки с Bloomberg за въвеждането на новия им продукт B-Pipe. Той също е съосновател на EasyScreen, система за търгуване на деривативни инструменти. С компанията му Tick42 продължава да участва в проекти свързани с пазарни данни като член на управителния комитет на OpenMama. В момента основният фокус на Лесли е Glue, продукт, който осигурява оперативна съвместимост между уеб, десктоп и сървърните приложения.

Лекцията на Лесли Спиро е озаглавена: “Don’t replace Excel – Integrate it.”

Маргарита Наумова, Microsoft MVP, България

Маги Наумова е световно известен SQL Server експерт, притежава най-високата възможна техническа сертификация в областта SQL Server – Microsoft Certified Master, като я позиционира сред Top 100 специалистите в света. Тя е лидер и основател на българската SQL & BI User Group “Let’s SQL Together!” и е редовен лектор на някои от най-големите ИТ събития в България и по света – като PASS Summit, SQLSaturday, SQL TuneIn, SQLRally, Microsoft Indeed, JOIN! и др

Маги е създател на SQL Master Academy – програма за обучение SQL, която помага на стотици хора да придобият знания и опит или да намерят вдъхновяваща кариера в сферата на Microsoft SQL Server. В момента е управляващ партньор и главен SQL архитект на консултантската компания Inspirit.

Темата на лекцията й е: “Data Mining For Beginners Using Excel”

Общ поглед върху мощния Add-In за Data Mining на Microsoft Excel, който позволява на потребителите да работят с модела за извличане на данни и да изпълняват разнообразни задачи, свързани с Data Mining.

Боряна Петрова, Microsoft MVP, България

Бopянa Πeтpoвa e мaгиcтъp пo Инфopмaциoнни тexнoлoгии и cepтифициpaн Місrоѕоft Trainer cъc cepиoзeн oпит като лектор и преподавател в oблacттa нa пpoдyĸтитe нa Місrоѕоft, вече 15 години. Сред сертификациите, които притежава са: Місrоѕоft Оffісе Ѕресіаlіѕt Маѕtеr (МОЅ Маѕtеr), Місrоѕоft Сеrtіfіеd ІТ Рrоfеѕѕіоnаl (МСІТР), Місrоѕоft Сеrtіfіеd Тесhnісаl Ѕресіаlіѕt fоr Місrоѕоft Рrојесt Ѕеrvеr (МСТЅ), Місrоѕоft Сеrtіfіеd Тесhnісаl Ѕресіаlіѕt fоr Місrоѕоft Рrојесt (МСТЅ) и др.

Cъздaтeл и aдминиcтpaтop e нa пoтpeбитeлcĸaтa гpyпa Місrоѕоft Оffісе Вulgаrіа, лeĸтop нa вcичĸи гoлeми ĸoнфepeнции, opгaнизиpaни oт Місrоѕоft Бългapия. Основател и мениджър на компанията за Microsoft обучения и IT бизнес консултации – ITraining.

Темата на лекцията й: „Three real business solutions from the practice using PowerBI for Excel“

Лекцията ще представи 3 реални бизнес кейса от практиката – проекти, използващи Power BI за Excel като най-доброто решение. Първият е във фармацевтичната индустрия, вторият е за отдел “Човешки ресурси”, а последният – за компания в сферата на информационни и технологични услуги.

Регистрацията започва в 8.30 ч., а началото е от 9.30 ч.

След приключването й, в 17.30 ч. всички участници са поканени на официален коктейл по случай “5 години – ITraining“.

Билети все още могат да се закупят от сайта на събитието в sabitie.bg https://sabitie.bg/event/konferentsii-i-seminari/Bulgaria-Excel-Days.399

„Bulgaria Excel Days 2017 – Excel in Business, Data Analysis, PowerBI Solutions, VBA Best Practices“ се организира от ITraining https://itraining.bg с любезното съдействие на Microsoft България. https://www.microsoft.com/bg-bg