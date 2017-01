CenturyLink придобива Level 3

CenturyLink Inc., третият най-голям интернет доставчик в САЩ обяви, че ще придобие Level 3 Communications Inc. за сумата от $34 млрд. С изключването на дълга на Level 3, цената по сделката ще е около $25 млрд., оценявайки дяловете на компанията на $66.50 за дял, предава Bloomberg. Очаква се сделката да приключи до края на следващата година, като по този начин CenturyLink ще бъде реален конкурент на двата основни доставчика на мрежови услуги в страната AT&T Inc. и Verizon Communications Inc.

Освен това, сделката ще помогне на компанията да се превърне във втория най-голям етернет доставчик в САЩ с над 75 000 обслужвани сгради. Голяма част от тази разширена инфраструктура ще се разположи на поддържаната в момента фиброоптична архитектура, чиито размер се равнява на 200 000 пътни мили, от които близо 33 000 от тях са подводни връзки, разположени между континентите. Също така, компанията получава достъп до спектъра от услуги и продукти за мрежова сигурност, разработени от Level 3, които ще могат да продават на своите корпоративни клиенти.