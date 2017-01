CES 2017: Алтерко Роботикс изненада с нов модел детски смарт часовник – MyKi Touch

Компанията също представи своята визия и иновативните си продукти за умен и сигурен дом

Алтерко Роботикс изненада с нов модел детски смарт часовник MyKi Touch. Компанията избра най-голямото изложение за потребителска електроника CES в Лас Вегас за премиерата на touch версията на своя топ продукт – MyKi Watch. MyKi Touch впечатлява с подобрена локализация, дизайн и устойчивост, повече екстри и цветове, както и възможност за разговори с други деца, притежаващи MyKi.

„Една година след старта на продажбите на нашия GPS/GSM часовник MyKi Watch имаме удоволствието да представим един напълно нов и изключителен модел часовник за деца. Новият продукт ще се предлага под името MyKi Touch и ще се появи на пазара напролет“ – обяви Димитър Димитров, изпълнителен директор на Алтерко Роботикс.

Компанията изненада посетителите на CES и с нови продукти за интелигентно управление на дома: камерата Shelly Eye и сензора Shelly Sens, както и с ъпгрейдната 3G/4G версия на контролера SHE – елементи на системата за автоматизация на дома. Отделно бе демонстриран и тракерът за домашни любимци MyKi Pet, както и възможността за гласовото управление на дома чрез смарт релетата на компанията Shelly и популярните домашни асистенти Amazon Echo и Google Home.

MyKi Touch – повече екстри и по-голяма сигурност



MyKi Touch има цветен дисплей с резолюция 240х240 пиксела, който е чувствителен на допир, и меню изцяло от картинки, които са лесно разбираеми за всяко детe. Първоначално ще се предлага в две цветови комбинации: синьо-зелено и жълто-червено, като каишката на часовника е сменяема и децата ще имат възможност да създадат и други цветови комбинации. В допълнение MyKi Touch разполага с няколко мелодии, вибрация, профили, промяна на силата на звънене и още много забавни екстри за децата, а и за родителите. Благодарение на тези екстри детето може да намалява звука и да ограничава повикванията и така спокойно да носи часовника, когато е в час. В какъвто и да е режим обаче опцията за спешни повиквания е винаги активна.

Технологията за локализация при MyKi Touch е значително подобрена, като той локализира по 24 сателита, Wi-Fi и LBS местонахождението на детето.

„Когато създавахме MyKi Touch, ние се водихме от въпросите и препоръките на децата и родителите, ползващи MyKi Watch. Добавихме всичко, което е необходимо, за да създадем един нов и изключително високотехнологичен продукт“ – коментира Димитров. „В същото време MyKi Touch не измества първия ни модел MyKi Watch, който в момента е на пазара. Двата продукта се допълват, защото новият touch модел разширява горната възрастова граница на децата, които ще могат да го ползват. Myki Watch е по-подходящ за деца от 4 до 8 години, докато MyKi Touch е за деца от 7 до 10 години“ – допълва той.

SHE 3G/4G – нова година, нов дизайн



По време на CES компанията представи развитието на своята система за автоматизация на дома SHE. Контролерът вече е с нов, по-модерен и футуристичен дизайн. SHE осигурява сигурност, контрол и комфорт и може да превърне всеки дом в умен. С вградените си Wi-Fi модул, IR и RF приемопредаватели и сензори за светлина, температура и вредни примеси във въздуха, SHE може да управлява голямо разнообразие от уреди и осветлението и да измерва светлината, температурата и чистотата на въздуха. Системата има и интегриран 3G/4G модул и може да служи като домашен рутер за интернет. SHE разполага с вградена батерия, която може да издържа до 6 часа работа в случай на прекъсване на електрозахранването.

Накратко SHE може да ви събуди сутрин, да ви направи кафе, да включи осветлението или алармата, да измери температурата на въздуха и при нужда да пусне или спре отоплението или климатика, да ви осигури интернет, да пусне телевизора или музиката…



Shelly EYE и Shelly Sens – сигурност за вашия дом



На третия ден от CES Алтерко Роботикс показа и камерата Shelly EYE и сензора Shelly SENS. Двете нови устройства са насочени към сигурността на всеки дом.

Shelly EYE е камера с вградена 3G карта и Wi-Fi, която дава възможност на собственика във всеки момент да види какво се случва в неговия дом или офис. „При движение в стаята Shelly EYE автоматично превключва на запис и изпраща информация на мобилния телефон на потребителя“ – коментира Димитър Димитров.

Камерата работи през Wi-Fi мрежата на дома, но има опция и за поставянето на 3G SIM карта, което практически позволява да бъде инсталирана навсякъде, независимо дали имате домашна мрежа или не. Снабдена е и с батерия, която осигурява работата и охраната до 5 часа дори при спиране на захранването. Образът е с резолюция 720p. Благодарение на IR модул, нощем, дори при пълен мрак, камерата предава качествено черно-бяло изображение. Информацията от записаните събития се пази до 1 месец назад.

Shelly SENS е умен сензор за дома. Поставен в стаята, той изпраща информация за движение, температура, влажност и осветеност. Сензорът може да управлява директно релетата Shelly и това дава възможност без допълнителен контролер да се включва осветлението нощем при наличие на движение или да се управлява отоплението/охлаждането. Shelly SENS има вградени IR предаватели и може да управлява климатика, телевизора и всяко друго устройство в стаята.

„Колко пъти сте си задавали въпросите „Хладно ми е, каква ли е температурата в хола?“ или „Пресъхва ми гърлото, дали радиаторът не е изсушил въздуха?“. С Shelly SENS вече е лесно да получите отговор – можете просто да погледнете телефона си“ – коментира Димитър Димитров.

Плановете на компанията са Shelly SENS и Shelly EYE да се появят на пазара до средата на 2017 г.