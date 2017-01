Cisco обявиха тази седмица, че ще AppDynamics за сумата от $3.7 млрд., месеци преди планираното излизане на компанията на борсата.

AppDynamics, чиито клиенти включват компании, като Tesco, Nasdaq и инвестиционната банка UBS, доставя софтуер за мониторинг в реално време, който, както заявяват от компанията, може да наблюдава представянето на приложението от кодовата му база чак до клиента. „Приложенията се превърнаха в неразделна част от оперативния живот на компаниите. Поддръжката на тези приложения да се представят стабилно никога не е било по-важно. За съжаление, това става все по-трудно, тъй като на IT отделите им се налага да се борят с мрежа от несвързана и сложна за разбиране информация“, сподели при анонса на сделката Роуън Тролоп, вицепрезидент в Cisco и шеф на отдела Internet of Things and Applications Business Group. Той е беден, че посредством използването на технологията, разработена от AppDynamics, Cisco ще получи пълен поглед над случващото се в представянето на приложенията и мрежата, което комбинирано с предоставяните механизми за защита и оптимизация ще помогне на компанията да достигне ново ниво на бизнес продуктивността.

От V3 коментират, че придобиването на AppDynamics представлява най-голямата сделка, която Cisco осъществява под управлението на Чък Робинс, откакто той пое ръководството на компанията преди две години от Джон Чембърс. Самият Чембърс, напомня медията, се присъединява към компанията в началото на 80-е години на миналия век и представлява движеща сила за възхода на Cisco, първоначално, в ролята му на вицепрезидент на компанията преди да стане изпълнителен директор през 1995.

Настоящата придобивка е продължение на стратегията на Робинс да измести фокуса на дейност на Cisco от компания, предлагаща мрежово оборудване и инструменти към по-общо специализиран IT конгломерат. На него му се наложи да направи болезнени промени, за да изпълни стратегията си, уволнявайки много служители от отделите за доставка на мрежово оборудване и разработка, което му позволи да насочи усилията на компанията към софтуерно-дефинираните мрежи.