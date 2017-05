Disney: Филмите ни са защитени от хакери

Миналата седмица научихме, че нов филм на Disney е обект на засилен интерес от страна на хакери, но сега шефът на развлекателния гигант Боб Айгър се опитва да разсее притесненията.

В свое интервю той твърди, че компанията е била заплашвана, но най-вероятно хакерите не са постигнали много.

„Доколкото знаем, не сме хакнати. Имаше заплаха за хакване и за откраднат филм, към които се отнесохме сериозно, но без да се поддаваме на исканията„, посочва той.

По думите му, Disney ползва технология, която добре защитава авторските права и интелектуалната собственост на компанията. Айгър не разкрива дали въпросният филм наистина е бил Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, както се твърдеше. Така или иначе, поне за момента наистина нямаме информация да се е случило нещо, което да помрачи премиерата на филма и приключението ще дебютира на голям екран от днес.