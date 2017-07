Gangnam Style вече не е най-гледаното видео в YouTube

Gangnam Style на Psy вече не е най-гледаният клип в YouTube, след като южнокорейската сензация престоя на върха почти пет години.

Клипът стана толкова популярен, че буквално счупи брояча на сайта, достигайки 2,147,483,647 гледания; след това YouTube трябваше да пренапише кода си, за да продължи да отчита интереса.

Сега обаче видеото вече е изместено от песента See You Again на Чарли Път и рапъра Wiz Khalifa, която вече има 2,895,373,709 гледания. Това означава, че клипът е бил гледан общо 21 759 години.

Песента бе написана за екшъна Furious 7, където се изпълнява във финалните надписи в памет на актьора Пол Уокър, който загина трагично при катастрофа преди приключването на снимките. See You Again бе най-продаваната песен на 2015 г. и получи номинации за награди „Грами“ и „Оскар“. Тя е и една от най-често пусканите песни при погребения във Великобритания, припомня ВВС.