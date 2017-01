Glassdoor: 14 от 50-те най-добри работни места в САЩ за 2017 г. са в технологичния сектор

Известният кариерен сайт Glassdoor пусна годишния си доклад Best Jobs in America for 2017, увеличавайки списъка на най-добрите работни места от 25 на 50. А от тях, 14 са в технологичния сектор.

Glassdoor подрежда позициите по точкова система, като 5.0 е най-високото, а 1.0 е най-ниското. Факторите, които определят оценката, са три – потенциал за високи приходи, общо удовлетворение от работата и налични в момента свободни места на тази длъжност.

Според Glassdoor, работа в технологичния сектор означава длъжност, която изисква „високи технически умения или образование, като програмиране и анализ на данни“.

Ето и 14-те технологични позиции и тяхното подреждане в общата класация:

Data Scientist (#1 overall, 4.8 job score)

DevOps Engineer (#2 overall, 4.7 job score)

Data Engineer (#3 overall, 4.7 job score)

Database Administrator (#7 overall, 3.8 job score)

UX Designer (#9 overall, 4.0 job score)

Solutions Architect (#10 overall, 3.7 job score)

Software Engineer (#16 overall, 3.5 job score)

QA Manager (#22 overall, 3.7 job score)

Mobile Developer (#26 overall, 3.7 job score)

Systems Administrator (#27 overall, 3.7 job score)

Technical Account Manager (#29 overall, 3.9 job score)

Product Manager (#32 overall, 3.4 job score)

UI Designer (#43 overall, 4.0 job score)

Business Intelligence Developer (#47 overall, 3.9 job score)