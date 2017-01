Google спира класическата визия на Google+ от 24 януари

Google обяви, че след броени дни ще премахне класическия интерфейс на своята социална мрежа Google+.

Платформата получи редизайн през 2015 г. с пускането на функциите Communities и Collections, но до момента все още имаше начин да се върнете към класическия изглед чрез линка в долния ляв ъгъл на име Back to classic Google+. От 24 януари обаче, потребителите вече няма да могат да го правят.

Ако от тази дата кликнете на линка за връщане, ще видите съобщение, което гласи:

„Heads up! Classic Google+ is going away soon, but you’ll still find all of your stuff on the shiny new Google+“

А когато се логнете в „стария“ Google+, съобщение ще ви информира, че:

„The version you’re using will be replaced soon. Click here to switch to the new Google+“

Според компанията, това е начин да се акцентира върху новите функции на социалната мрежа, докато стари и не толкова популярни елементи останат на заден план. Като цяло обаче, Google полага все по-малко усилия за Google+. През ноември 2016 г. Facebook пък обяви, че платформата има 1.79 милиарда активни потребители.