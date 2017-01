Run-DMC съди Amazon и Walmart за 50 млн. долара

Известната рап група Run-DMC заведе иск на стойност 50 милиона долара по обвинение, че двете най-големи търговски вериги в САЩ продават продукти, носещи името на музикантите, без тяхното съгласие.

Основателят на групата Дарил „DMC“ МакДениълс е завел иска в качеството му на правоносител на марката Run-DMC.

От документа става ясно, че Amazon и Walmart „рекламират, продават, промотират, произвеждат и дистрибутират множество продукти“, които носят в името си запазената марка. Сред контрабандните стоки са очила, шапки, тениски, портфейли и др.

Според музикантът, големите компании неправомерно са се облагодетелствали и в същото време са навредили на марката Run-DMC, която съществува още от 80-те години на миналия век. Практиката заблуждава и потребителите, които си мислят, че стоките са автентични.

Групата е известна с хитове като King of Rock, It’s Tricky и Can You Rock It Like This и през 2009 г. получи място в Залата на славата на рока, с което стана едва втората рап група с такава чест.