Анонс и видео на Dead by Daylight: A Lullaby for the Dark

Behaviour Digital и Starbreeze Studios анонсираха следващата част от хорър играта им с асиметричен мултиплейър Dead by Daylight: A Lullaby for the Dark, която представя изцяло нов персонаж: The Huntress.

Както може и да очаквате, и новото видео, което представя следващия убиец е толкова зловещо, колкото и играта, която съвсем заслужено явно получава категоризация „М“ (Mature). Има нещо много привлекателно и в същото време объркващо в идеята, но зайците или убийците с маски на заек са особено подходящи за хорър заглавия. Особено, ако въпросния заек е с пола и има огромна кървава брадва в ръцете си.

С новата глава от играта, идва и нов оцеляващ, David King, както и картата Mother’s Dwelling. Пакетът ще е безплатен за всички PC геймъри още тази седмица. Няма яснота кога ще е достъпна за конзоли.

Dead by Daylight е хорър игра с 4v1 геймплей, в който един от играещите влиза в ролята на убиец, който трябва да открие и убие четирима оцелели. Докато бягащите от смъртта получават достъп до перспектива на камерата от трето лице, убиецът играе от първо. По този начин спасяващите се от своя край имат по-добър поглед над околността и възможностите да избягат, докато убиецът може да се концентрира над целта си с по-голяма точност. Едно от достойнствата на играта е големия избор за персонализиране на героите и възможностите за избор на стил на игра, което води след себе си удоволствието от различно преживяване при всяко преиграване.