В анонс от вчера, Creative Assembly анонсира появата на изцяло нова серия игри от света на Total War с името Saga. Става въпрос за самостоятелни заглавия, които обаче, както и самите CA се изразяват ще бъдат по-фокусирани – над определен момент, период или географска зона, а не разпростиращи се в години и територии.

„С нашите големи издания, които покриват цели ери, като Rome или Empire, ние ги придружавахме със самостоятелни игри, които се фокусират над един-единствен герой и времето около неговия живот, като Наполеон или Атила. Но имате също тези ключови моменти в историята, при които не става дума за точно определена личност и траят няколко месеца или десетилетия в най-добрия случай. Тези моменти, освен това, обикновено са свързани с определен географски регион. Те са перфектни за Total War. Те носят със себе си огромна значимост, и след тях всичко може да се случи и историята да поеме в съвсем различна посока. Saga ще са епични истории и мисля, че името казва всичко, и ни позволява да се концентрираме на отделните детайли, което обичаме толкова много да правим“, обобщава Джак Лъстид, който ще е директор на Total War Saga сериите.

„Всъщност, правили сме го и преди. Fall of the Samurai е точно това, за което говоря. Това беше самостоятелна реализация, идваща от света на Total War: SHOGUN 2, фокусираща се над ключов момент от войната Бошин. Концентрирана над конкретен момент игра от света на Total War, която ви поставя в един наистина динамичен отрязък от историята, в който изходът може да е тотално различен. Ако ви е харесал Fall of the Samurai, то тогава ще ви хареса и това, което сме ви приготвили и в първата Saga. Нужно е обаче да подчертаем, че не става дума за следващото ни голямо заглавие. Това ще е свързана с друго, по-голямо заглавие, базиращо се на нещо, което вече сте видели“, обяснява Лъстид. Той не пояснява кога може да очакваме излизането на първата част от сериите, но препоръчва да следите форумите и сайта на CA за повече информация, която ще е достъпна скоро.