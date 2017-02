Филм по игровите серии Bioshock щеше да е сбъдната мечта за мнозина, но проектът така и не бе реализиран, а това може би е щяло да бъде епична драматизация по една от филмовите поредици, които съвсем спокойно могат да бъдат определени за „култови“. Това разбираме от AmA (Ask me Anything) дискусия в Reddit на Гор Вербински, който е трябвало да ръководи работата по Bioshock: The Movie.

„Ами няма прост отговор на този въпрос (за провала на проекта), но ние бяхме на осем седмици от началото на снимките преди да дръпнат шалтера. Това беше R (Restricted) категория филм. И исках той да си остане такъв. Смятах, че това ще е подходящо, и това си беше скъп филм“, споделя Вербински, известен с работата си по заглавия, като The Lone Ranger, The Ring, The Mexican, Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest/At World’s End. „Става въпрос за масивен свят и това не е филм, който можеш да отидеш къде да е и да почнеш да снимаш. Щяхме да построим една цяла подводна вселена, така че си мисля, че вземайки предвид R класификацията и парите, които трябваше да похарчат, Universe просто се почувстваха некомфортно, нека го кажем така“.

За съжаление, Вербински не вижда възможност филма по Bioshock да се реализира и съжалява за отменения проект, тъй като, както споделя той, вече го е виждал в главата си.

Наистина жалко.