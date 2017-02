Джон Сина започна да рекламира Nintendo Switch и вече знаем какво е мнението му за конзолата. Чрез изявление към Sports Illustrated той изказа мнението си на силно впечатление от хибридната платформа и нейната гъвкавост. Все пак това не е изненадващо след като работи с Nintendo върху планирана маркетинг кампания на Switch.

Джон Сина сподели: „Това наистина е домашна конзола, която можете да носите навсякъде. Виждал съм ситуации с подобни устройства, които се пренасят в огромни чанти през рамото, но гъвкавостта на това нещо е удивителна. След като извадите Switch от докинг режим и я превърнете в портативна конзола, контролерът работи по същия начин, всичко е по същия начин и реагира по същия начин. Екранът на системата е достатъчна голям да бъде своят собствен свят, но и достатъчно малък да се носи навсякъде„.

Според пост в Туитър Джон Сина изглежда е изключително заинтригуван от The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В изявлението си той добави: „Знам, че феновете на Nintendo ще полудеят. Всеки спекулира наистина колко добра е играта… тя ще надхвърли всички очаквания и, за пич като мен, 40-годишен (през април) и който не е играл Zelda от златните касетки, един път я опитах и се зарибих. След около 30 минути не можех да спра да играя„.

Nintendo Switch излиза на 3-ти март и струва $300 без никакви игри. Joy-Con контролерите се закупуват по $80. Предстои да разберем дали най-рекламираното заглавие за конзолата Zelda: Breath of the Wild ще се хареса на потребителите също толкова, както и на Джон Сина.